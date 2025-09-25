Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft CEO und Präsidentin von Franklin Templeton in New York VIDEO

New York, 25. September, AZERTAC

Am 24. September hat sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in New York mit Jenny Johnson, der Chief Executive Officer und Präsidentin von Franklin Templeton, einem der größten und angesehensten globalen Investmentunternehmen der Welt, getroffen.

Bei dem Treffen fand ein Meinungsaustausch über das globale Investitionsumfeld, die Möglichkeiten für Schwellenländer, Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten, sowie die Rolle internationaler Partnerschaften bei der wirtschaftlichen Transformation statt.

Im Gespräch wurden die zukünftigen Richtungen der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und diesem Unternehmen erörtert.

Jenny Johnson hob hervor, dass die in den letzten Jahren in Aserbaidschan umgesetzten Wirtschaftsprojekte und Entwicklungsinitiativen erhebliche Möglichkeiten für internationales Kapital geschaffen haben. Sie lobte das stabile und förderliche Umfeld, das in Aserbaidschan für Investoren geschaffen wurde, und betonte, dass es eine solide Grundlage für langfristige Partnerschaften bietet.

Es wurde festgestellt, dass die reiche Erfahrung von Franklin Templeton in den Bereichen Kapitalmärkte, Infrastruktur, Immobilien und erneuerbare Energien einen wertvollen Beitrag zu den wirtschaftlichen, finanziellen und grünen Agenden Aserbaidschans leisten könnte.

Präsident Ilham Aliyev sprach die enge Zusammenarbeit zwischen Franklin Templeton und dem Staatlichen Ölfonds der Republik Aserbaidschan an und betonte, dass diese Partnerschaft von großer Bedeutung für die Vertiefung der Kapitalmärkte Aserbaidschans, die Stärkung des Investitionspotentials der Region und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung sei. Der Staatschef hob außerdem die Bedeutung der Expertise des Unternehmens im Bereich der alternativen Investitionen und dessen erfolgreiche Projekte in den Nachbarländern hervor und unterstrich die großen Möglichkeiten für eine gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit.

Franklin Templeton, 1947 in den Vereinigten Staaten gegründet, verwaltet derzeit Vermögenswerte im Wert von etwa 1,6 Billionen Dollar. Das Unternehmen betreibt nahezu 70 Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und verwaltet über 1.000 Investmentfonds sowie eine breite Palette von Anlageprodukten in mehr als 170 Ländern.