Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

AMTLICHE CHRONIK

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft in Kopenhagen Premier der Niederlande

Kopenhagen, 2. Oktober, AZERTAC

Am 2. Oktober traf der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in Kopenhagen mit dem Premierminister des Königreichs der Niederlande Dick Schoof zusammen.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Kopenhagen
  • 02.10.2025 [18:16]

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Kopenhagen

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft seinen ukrainischen Amtskollegen in Kopenhagen
  • 02.10.2025 [17:49]

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft seinen ukrainischen Amtskollegen in Kopenhagen

Präsident Ilham Aliyev trifft Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Kopenhagen AKTUALISIERT VIDEO
  • 02.10.2025 [17:13]

Präsident Ilham Aliyev trifft Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Kopenhagen AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft mit António Costa und Ursula von der Leyen in Kopenhagen zusammen AKTUALISIERT VIDEO
  • 02.10.2025 [17:03]

Präsident Ilham Aliyev trifft mit António Costa und Ursula von der Leyen in Kopenhagen zusammen AKTUALISIERT VIDEO

Kopenhagen: 7. Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft eröffnet Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt an Veranstaltung teil  AKTUALISIERT VIDEO
  • 02.10.2025 [16:35]

Kopenhagen: 7. Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft eröffnet
Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt an Veranstaltung teil  AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev gratuliert FC Qarabağ
  • 02.10.2025 [16:09]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert FC Qarabağ

Kopenhagen: Präsident Ilham Aliyev trifft Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan AKTUALISIERT VIDEO
  • 02.10.2025 [15:45]

Kopenhagen: Präsident Ilham Aliyev trifft Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt an Eröffnung der Plenarsitzung des 7. Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft teil VIDEO
  • 02.10.2025 [15:30]

Präsident Ilham Aliyev nimmt an Eröffnung der Plenarsitzung des 7. Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft teil VIDEO

Präsident Aserbaidschans Ilham Aliyev trifft seine Amtskollegin Maia Sandu in Kopenhagen VIDEO
  • 02.10.2025 [10:31]

Präsident Aserbaidschans Ilham Aliyev trifft seine Amtskollegin Maia Sandu in Kopenhagen VIDEO

3. GUS-Spiele: Medienvertreter besuchen Schuscha und Khankendi im Rahmen

  • [18:22]

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Kopenhagen

  • [18:16]

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft in Kopenhagen Premier der Niederlande

  • [17:52]

Aserbaidschanisches Schwimmteam gewinnt 13 Medaillen bei den 3. GUS-Spielen

  • [17:51]

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft seinen ukrainischen Amtskollegen in Kopenhagen

  • [17:49]

Tote bei Messerangriff auf Synagoge bei Manchester

  • [17:28]
Präsident Ilham Aliyev trifft Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Kopenhagen AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Kopenhagen AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft mit António Costa und Ursula von der Leyen in Kopenhagen zusammen AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft mit António Costa und Ursula von der Leyen in Kopenhagen zusammen AKTUALISIERT VIDEO

Kopenhagen: 7. Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft eröffnet Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt an Veranstaltung teil  AKTUALISIERT VIDEO

Kopenhagen: 7. Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft eröffnet
Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt an Veranstaltung teil  AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev gratuliert FC Qarabağ

  • [16:09]
Kopenhagen: Präsident Ilham Aliyev trifft Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan AKTUALISIERT VIDEO

Kopenhagen: Präsident Ilham Aliyev trifft Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt an Eröffnung der Plenarsitzung des 7. Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft teil VIDEO

Präsident Ilham Aliyev nimmt an Eröffnung der Plenarsitzung des 7. Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft teil VIDEO

Champions League: FC Barcelona setzt seine PSG-Krise fort

  • [15:10]

Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova: Zangezur-Korridor wird zu einem wichtigen Drehkreuz im internationalen Verkehr zwischen den Kontinenten werden

  • [14:51]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer holt Gold

  • [13:39]

12.000 Jahre alte Felsmalereien in Saudi-Arabien entdeckt

  • [12:42]
Alpakas in Schamachi: Ein besonderes Ausflugsziel VIDEO

Alpakas in Schamachi: Ein besonderes Ausflugsziel VIDEO

Preis für Azeri Light gesunken

  • [12:13]
Särschähär  – altes Stadtviertel in Ordubad VIDEO

Särschähär  – altes Stadtviertel in Ordubad VIDEO

Weltmarkt: Ölpreise gestiegen

  • [10:38]
Präsident Aserbaidschans Ilham Aliyev trifft seine Amtskollegin Maia Sandu in Kopenhagen VIDEO

Präsident Aserbaidschans Ilham Aliyev trifft seine Amtskollegin Maia Sandu in Kopenhagen VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt an Bankett in Kopenhagen teil AKTUALISIERT VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt an Bankett in Kopenhagen teil AKTUALISIERT VIDEO

Madagaskar: Proteste gegen Stromausfälle und Armut

  • 01.10.2025 [20:40]

Aserbaidschan und FAO erörtern Umweltfragen

  • 01.10.2025 [20:27]

Azerenerji und Masdar besprechen Projekte in Aserbaidschan

  • 01.10.2025 [20:15]

Baku wird Gastgeber des D-8-Dialogs zu Klima und Städten sein

  • 01.10.2025 [20:03]

Aserbaidschanische Schützen schließen 3. GUS-Spiele mit neun Medaillen

  • 01.10.2025 [19:38]
Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Dänemark eingetroffen VIDEO

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev zu Arbeitsbesuch in Dänemark eingetroffen VIDEO

Erste Lehrgebäude der Italienisch-Aserbaidschanischen Universität in Baku feierlich eröffnet AKTUALISIERT VIDEO

Erste Lehrgebäude der Italienisch-Aserbaidschanischen Universität in Baku feierlich eröffnet AKTUALISIERT VIDEO

Nike rechnet mit Kosten von 1,5 Milliarden Dollar

  • 01.10.2025 [18:22]

Aserbaidschan und Australien erörtern Möglichkeiten zur Ausweitung der bilateralen Beziehungen

  • 01.10.2025 [18:14]

ANAMA: Im September mehr als 5 Tausend ha Land von Minen und Blindgängern geräumt

  • 01.10.2025 [18:02]

Steigende Opferzahlen nach schwerem Erdbeben auf den Philippinen

  • 01.10.2025 [17:22]

Klimaschutzwoche Baku 2025 mit Runder Tisch zu klimaresilienter Agrarwirtschaft

  • 01.10.2025 [16:56]

11. Internationale Buchmesse Baku im Baku Expo Center eröffnet

  • 01.10.2025 [16:35]
Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nehmen an Eröffnung eines neu angelegten Parks im Stadtbezirk Narimanov von Baku teil VIDEO

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nehmen an Eröffnung eines neu angelegten Parks im Stadtbezirk Narimanov von Baku teil VIDEO

Präsident Sergio Mattarella beendet seinen Besuch in Aserbaidschan

  • 01.10.2025 [14:26]

Aserbaidschanische Parlamentsdelegation zu Arbeitsbesuch in Südafrika eingetroffen

  • 01.10.2025 [13:26]

Präsident Sergio Mattarella besucht Märtyrerallee in Baku

  • 01.10.2025 [13:04]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer gewinnt Silbermedaille

  • 01.10.2025 [11:39]

Ölpreis an Börsen legt zu

  • 01.10.2025 [10:58]

Fotoausstellung in Paris zeigt Minenopfer Aserbaidschans

  • 01.10.2025 [10:40]
Prozess gegen Ruben Vardanyan fortgesetzt VIDEO

Prozess gegen Ruben Vardanyan fortgesetzt VIDEO

Gemeinsame Presseerklärung von Präsident Ilham Aliyev und dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella AKTUALISIERT VIDEO

Gemeinsame Presseerklärung von Präsident Ilham Aliyev und dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella AKTUALISIERT VIDEO

Treffen von Präsident Ilham Aliyev und Präsident Sergio Mattarella im erweiterten Format AKTUALISIERT VIDEO

Treffen von Präsident Ilham Aliyev und Präsident Sergio Mattarella im erweiterten Format AKTUALISIERT VIDEO

Offizielles Bankett zu Ehren des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella VIDEO

Offizielles Bankett zu Ehren des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella VIDEO

Präsident Mattarella: Italien schätzt seine Freundschaft mit Aserbaidschan sehr und strebt an, sie auf die höchste Ebene zu heben

  • 30.09.2025 [21:16]

Sergio Mattarella: Wir messen strategischer Partnerschaft zwischen unseren Ländern besondere Bedeutung bei

  • 30.09.2025 [21:13]

Aserbaidschans Präsident: Heute ist Entwicklung der italienisch-aserbaidschanischen Beziehungen deutlich sichtbar

  • 30.09.2025 [21:10]

Präsident Ilham Aliyev: Italien hat Entwicklung der Beziehungen Aserbaidschans zur Europäischen Union stets unterstützt

  • 30.09.2025 [20:49]

Präsident Ilham Aliyev: Der durch TAP und den Südlichen Gaskorridor eröffnete Weg führt nun zu noch größeren Projekten

  • 30.09.2025 [20:37]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Italien haben sich über viele Jahre hinweg als verlässliche Partner gegenseitig unterstützt

  • 30.09.2025 [20:29]

Aserbaidschans Präsident: Wir haben zur Energiesicherheit vieler Länder beigetragen

  • 30.09.2025 [20:22]

Präsident: Italien ist unser wichtigster Handelspartner im wirtschaftlichen Bereich

  • 30.09.2025 [20:18]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Italien sind wahre strategische Partner

  • 30.09.2025 [20:13]

Aserbaidschanisches Taekwondo-Team schließen 3. GUS-Spiele mit 22 Medaillen ab

  • 30.09.2025 [19:39]

GUS-Spiele: Aserbaidschanische Sportschützen gewinnen weitere Bronzemedaille

  • 30.09.2025 [19:35]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Taekwondo-Kämpfer gewinnen 10 Bronzemedaillen

  • 30.09.2025 [19:29]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schütze gewinnt Silber

  • 30.09.2025 [19:27]

Weitere aserbaidschanische Sportschützin gewinnt Bronze bei den GUS-Spielen

  • 30.09.2025 [19:19]

AZERTAC und Askanews unterzeichnen Kooperationsmemorandum

  • 30.09.2025 [19:05]
Präsident Ilham Aliyev trifft Präsident Sergio Mattarella zum Vier-Augen-Gespräch VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft Präsident Sergio Mattarella zum Vier-Augen-Gespräch VIDEO

Offizieller Empfang des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella in Baku VIDEO

Offizieller Empfang des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella in Baku VIDEO

Aserbaidschans Chovkan-Team erringt zweiten Sieg bei den GUS-Spielen

  • 30.09.2025 [17:33]

Premierminister Asadov nimmt an Treffen von Ratsmitgliedern der GUS-Regierungschefs mit Präsident Alexander Lukaschenko teil

  • 30.09.2025 [17:23]

Premierminister Ali Asadov nimmt in Minsk als Gast an Sitzung des Eurasischen Zwischenstaatlichen Rates teil

  • 30.09.2025 [17:04]

3. GUS-Spiele: Ein aserbaidschanischer Taekwondo-Kämpfer erreicht das Finale, ein weiterer gewinnt Bronze

  • 30.09.2025 [16:03]

Italiens Präsident Sergio Mattarella zu offiziellem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

  • 30.09.2025 [15:33]

3. GUS-Spiele: Volleyballerinnen aus Aserbaidschan dominieren im ersten Spiel

  • 30.09.2025 [13:20]

Aserbaidschans Schwimmteam holt Gold bei den GUS-Spielen

  • 30.09.2025 [13:00]

YouTube-Mutterkonzern Alphabet zahlt Donald Trump 24,5 Millionen Dollar

  • 30.09.2025 [12:50]

Aktueller Ölpreis

  • 30.09.2025 [12:49]

Aserbaidschan und China erörtern Perspektiven der Zusammenarbeit im Bildungsbereich

  • 30.09.2025 [12:42]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Sportschütze gewinnt Silber

  • 30.09.2025 [12:01]

Dutzende Vermisste nach Einsturz von Schule in Indonesien

  • 30.09.2025 [11:49]

Preis für aserbaidschanisches Öl um mehr als 3 US-Dollar gesunken

  • 30.09.2025 [11:24]

In Baku findet 2. Aserbaidschanisch-Usbekisches Medienforum statt

  • 30.09.2025 [10:45]

12. Gipfeltreffen der OTS-Staatsoberhäupter findet in Aserbaidschan statt

  • 30.09.2025 [10:24]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschans Sambo-Team schließt Wettkämpfe mit 8 Medaillen ab

  • 29.09.2025 [21:16]
Prozess gegen armenische Staatsbürger: Dokumente zum Beschuss von Zivilisten und Objekten durch armenische Streitkräfte bei April-Gefechte geprüft VIDEO

Prozess gegen armenische Staatsbürger: Dokumente zum Beschuss von Zivilisten und Objekten durch armenische Streitkräfte bei April-Gefechte geprüft VIDEO

Premierminister Asadov nimmt am Treffen des GUS-Ministerrats in Minsk teil

  • 29.09.2025 [20:51]

Aserbaidschans und Kasachstans Außenminister führen Telefongespräch

  • 29.09.2025 [20:38]

Vertreter führender usbekischer Medien zu Gast bei AZERTAC

  • 29.09.2025 [20:23]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem chinesichen Amtskollegen

  • 29.09.2025 [20:05]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Sambo-Ringer gewinnt Goldmedaille

  • 29.09.2025 [19:54]

Taekwondo-Kämpfer Ziya Hasanli gewinnt zweite Goldmedaille für Aserbaidschan bei den 3. GUS-Spielen

  • 29.09.2025 [19:44]

Erstes Gold für Aserbaidschan bei GUS-Spielen

  • 29.09.2025 [18:31]

3. GUS-Spiele: Fünf aserbaidschanische Sambo-Ringer stehen im Finale – zwei weitere gewinnen Bronze

  • 29.09.2025 [18:22]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva veröffentlicht Beitrag zum Tod von Jabir Imanov

  • 29.09.2025 [17:55]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer holt Silber

  • 29.09.2025 [17:22]

Aserbaidschans Premierminister besucht Minsk

  • 29.09.2025 [17:20]

Aserbaidschanisches Tischtennisteam schließt 3. GUS-Spiele mit neun Medaillen ab

  • 29.09.2025 [17:13]

Aserbaidschanischer Tischtennisspieler gewinnt Silber bei GUS-Spielen

  • 29.09.2025 [17:04]

ANAMA: 1661 nicht explodierte Kampfmittel in der vergangenen Woche entschärft

  • 29.09.2025 [16:28]

Aserbaidschan nimmt am 2. Internationalen Teefestival in Brüssel teil

  • 29.09.2025 [16:03]

Jaguar Land Rover: Milliardenkredit nach Cyberangriff

  • 29.09.2025 [15:26]

Aserbaidschanischer Schwimmer gewinnt Silber bei den 3. GUS-Spielen

  • 29.09.2025 [13:30]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Schwimmer gewinnen zwei weitere Medaillen

  • 29.09.2025 [13:00]

Pasha Holding veranstaltet Innovationsgipfel „INMerge“ in Baku

  • 29.09.2025 [12:54]

3. GUS-Spiele in Aserbaidschan: Heute beginnen Wettbewerbe in vier weiteren Sportarten

  • 29.09.2025 [12:34]