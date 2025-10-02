Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft in Kopenhagen Premier der Niederlande AKTUALISIERT VIDEO

Kopenhagen, 2. Oktober, AZERTAC

Am 2. Oktober traf sich der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in Kopenhagen mit dem Premierminister des Königreichs der Niederlande Dick Schoof.

Der Premierminister der Niederlande gratulierte dem Staatsoberhaupt zu den in Washington erzielten Fortschritten bei der Förderung der Friedensagenda zwischen Armenien und Aserbaidschan und betonte deren Bedeutung.

Präsident Ilham Aliyev hob seinerseits die Bedeutung der Washingtoner Erklärung hervor, die zwischen Armenien und Aserbaidschan in Anwesenheit des US-Präsidenten Donald Trump unterzeichnet wurde, sowie das Dokument zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern für den Frieden in der Region und stellte fest, dass es zwischen den beiden Nationen bereits Frieden herrscht. Während des Treffens wurde betont, dass niederländische Unternehmen erfolgreich in Aserbaidschan tätig sind, unter anderem in den Bereichen Schifffahrt, Hafenbau, Elektrotechnik, Landwirtschaft, Stadtplanung und anderen Bereichen.

Im Verlauf des Gesprächs wurde auch die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und den Niederlanden im Rahmen internationaler Organisationen angesprochen.

Der Premierminister der Niederlande sprach Glückwünsche zur erfolgreichen Ausrichtung der COP29 in Aserbaidschan aus und wies darauf hin, dass im Rahmen der internationalen Klimapolitik bei dieser Veranstaltung bedeutende Ergebnisse erzielt wurden.