Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev trifft seinen ukrainischen Amtskollegen in Kopenhagen AKTUALISIERT VIDEO

Kopenhagen, 2. Oktober, AZERTAC

Am 2. Oktober traf sich der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in Kopenhagen mit dem Präsidenten der Ukraine Volodymyr Selenskyj zusammen.

Präsident Selenskyj gratulierte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt zu den in Washington erzielten Erfolgen im Zusammenhang mit der Friedensagenda zwischen Armenien und Aserbaidschan.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Glückwünsche und betonte, dass die unternommenen Schritte zur Förderung der Friedensagenda von historischer Bedeutung seien. Er fügte hinzu, dass Aserbaidschan seine Bemühungen zur Sicherung eines dauerhaften Friedens in der Region fortsetzen werde.

Im Gespräch wurde auch die humanitäre Hilfe Aserbaidschans für die Ukraine hervorgehoben, insbesondere die Aufmerksamkeit und Fürsorge für ukrainische Kinder, wofür die ukrainische Seite ihre Anerkennung ausdrückte.

Beide Seiten tauschten zudem Meinungen über die Zusammenarbeit der beiden Länder im Energiesektor aus.