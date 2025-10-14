Präsident von Aserbaidschan: Karabach entwickelt sich zu einer nachhaltigen Region des 21. Jahrhunderts

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

„Karabach entwickelt sich nicht nur als Symbol unseres nationalen Stolzes, sondern auch als eine Region nachhaltiger Entwicklung im 21. Jahrhundert“, schrieb Präsident Ilham Aliyev in seiner Botschaft an die Teilnehmer der 5. Internationalen Ausstellung Aserbaidschans zur Wiederherstellung, Rekonstruktion und Entwicklung von Karabach – „Karabach wiederaufbauen“.

Das Staatsoberhaupt wies darauf hin, dass derzeit im Rahmen des Programms „Große Rückkehr“ groß angelegte Wiederaufbau- und Entwicklungsprojekte in den befreiten Gebieten erfolgreich durchgeführt werden, die die Landschaft der Region grundlegend verändern.

„Städte werden nach modernen städtebaulichen Konzepten errichtet; neue Schulen und Krankenhäuser gebaut; Straßen-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen entwickelt; Arbeitsplätze geschaffen; sowie Zonen für grüne Energie und Industrieparks angelegt“, betonte Präsident Ilham Aliyev.