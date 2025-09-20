Präsident von Aserbaidschan: Ruanda unterstützte unsere zahlreichen Initiativen zur Stärkung der Solidarität in der Bewegung der Blockfreien

Baku, 20. September, AZERTAC

„Ruanda hat auch die meisten unserer Initiativen zur Stärkung der Solidarität innerhalb der Bewegung der Blockfreien Staaten unterstützt und sich ihnen angeschlossen“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in einer gemeinsamen Presseerklärung mit Präsident Paul Kagame von Ruanda.

Der Staatschef betonte zudem: „ Zweifellos pflegen wir in den Vereinten Nationen eine enge Zusammenarbeit und leisten einander stets gegenseitige Unterstützung.“