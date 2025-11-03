Präsident von Aserbaidschan: Unsere Sprache ist sehr reich, und es besteht keine Notwendigkeit für Fremdwörter

Baku, 3. November, AZERTAC

„Unsere Sprache ist uralt, sie ist die Muttersprache von mehr als 50 Millionen Menschen, sie ist sehr reich, und es besteht keine Notwendigkeit für Fremdwörter“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei einer Konferenz zum 80-jährigen Jubiläum der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans.

„Natürlich gibt es einen internationalen Wortschatz, und jeder von uns verwendet ihn. Aber wenn es ein ursprüngliches Wort in der aserbaidschanischen Sprache gibt, welchen Zweck hat es dann, es durch ein Fremdwort zu ersetzen? Das ist entweder ein Fehler oder eine Provokation. Beides ist inakzeptabel“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.