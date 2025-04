Präsident von Aserbaidschan: Wir bauen unsere Zusammenarbeit mit China im Rahmen der Initiative "Belt and Road" aus

Baku, 21. April, AZERTAC

„Wir bauen unsere Zusammenarbeit mit China im Rahmen der Initiative „Belt and Road“. In dieser Richtung wurden bereits große Fortschritte erzielt“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in einem exklusiven Interview mit der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua.

„Durch die Nutzung seiner vorteilhaften geografischen Lage entwickelt Aserbaidschan weiterhin intensiv internationale Transportkorridore, schafft moderne Infrastruktur und investiert zusätzliche Mittel in die Erweiterung ihrer Kapazität, um dem starken Anstieg des Frachtverkehrs durch unser Gebiet gerecht zu werden“, fügte der Präsident hinzu.