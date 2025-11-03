Präsident von Aserbaidschan: Wir exportieren bereits militärische Produkte in viele Länder

Baku, 3. November, AZERTAC

„In naher Zukunft werden wahrscheinlich viele aserbaidschanische Unternehmen militärische Produkte von Weltklassequalität herstellen“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei einer Konferenz anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans.

„Gleichzeitig werden auf Staatsebene Anstrengungen in diese Richtung unternommen. Wir erweitern unsere militärischen Fähigkeiten durch lokale Produktion erheblich und decken weitgehend unseren eigenen Bedarf. Wir exportieren bereits militärische Produkte in viele Länder“, fügte der Präsident hinzu.