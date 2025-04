Präsident von Aserbaidschan: Wir haben aktiv an Transformation der Bewegung der Blockfreien Staaten in einflussreiche Organisation gearbeitet

Baku, 9. April, AZERTAC

„Hinsichtlich der Bewegung der Blockfreien Staaten haben wir vier Jahre lang allen Mitgliedsstaaten sehr geholfen. Wir haben ein gutes Erbe in der Bewegung der Blockfreien Staaten hinterlassen“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, bei seiner Rede bei einem internationalen Forum zum Thema “Auf dem Weg zur neuen Weltordnung“ an der ADA-Universität.

„Denn zu einem bestimmten Zeitpunkt begann sich diese Bewegung ein wenig zu verschlechtern. Also brachten wir neue Dynamik hinein. Wir initiierten die Schaffung der Parlamentarischen Plattform, die erfolgreich ins Leben gerufen wurde, sowie der Jugendplattform. Dies sind zwei wichtige Erben Aserbaidschans, und wir arbeiteten aktiv an der institutionellen Entwicklung der Bewegung der Blockfreien Staaten und ihrer potenziellen Transformation in eine einflussreiche Organisation“, fügte der Staatschef hinzu.