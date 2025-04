Präsident von Aserbaidschan: Wir haben wichtige Rolle beim Aufbau von Brücken zwischen globalem Süden und Norden gespielt

Baku, 9. April, AZERTAC

„Während der COP war eine weitere wichtige Errungenschaft die Vereinbarung zur Funktionsfähigkeit des Kohlenstoffmarktes. Dieses Thema wurde mindestens 10 Jahre lang nicht vereinbart. Eine Einigung darüber wurde gerade in Aserbaidschan während unseres Vorsitzes und durch Vertrauen in uns erreicht“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, bei seiner Rede bei einem internationalen Forum zum Thema “Auf dem zur neuen Weltordnung“ an der ADA-Universität.

„Und natürlich haben wir auch eine wichtige Rolle beim Aufbau von Brücken zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden gespielt. Das war eine der wichtigen Aufgaben, die wir uns selbst gesetzt haben. Die Art und Weise, wie wir mit COVID umgegangen sind, die Art und Weise, wie wir die COP ausgerichtet haben – übrigens werden wir bis Ende des Jahres noch den Vorsitz führen – sowie die bilateralen Kontakte mit afrikanischen Ländern zeigen eindeutig unsere Agenda. Und wir sehen eine sehr positive Reaktion auf unsere Bemühungen in vielen afrikanischen Ländern. Unsere Außenpolitik in Bezug auf den Aufbau enger Beziehungen zu afrikanischen Ländern ist bereits festgelegt und von mir genehmigt“, fügte der Präsident von Aserbaidschan hinzu.