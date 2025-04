Präsident von Aserbaidschan: Wir müssen sicher sein, dass Europa unser Erdgas auch in Zukunft benötigen wird

Baku, 4. April, AZERTAC

„Wir müssen sicher sein, dass Europa unser Erdgas auch in Zukunft benötigen wird“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede beim 11. Ministertreffen des Beratungsgremiums für Südlichen Gaskorridor und dem 3. Ministertreffen des Beratungsgremiums für Grüne Energie.

Der Staatschef fügte hinzu: „Ohne diese Garantie werden Investoren nicht investieren, und das Land wird nicht investieren. Es wird also einen großen Mangel an Erdgas geben. Unsere Reserven sind bekannt. Wir erwarten in diesem Jahr größere Fördermengen aus neuen Feldern.