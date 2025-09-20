Präsident von Ruanda Paul Kagame besucht Ehrenmal und ehrt Andenken an Nationalleader Heydar Aliyev

Baku, 20. September, AZERTAC

Im Rahmen seines offiziellen Besuchs in Aserbaidschan hat der Präsident der Republik Ruanda, Paul Kagame, am 20. September die Ehrenallee in Baku besucht und dort das Andenken an den Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes, Architekten und Gründer des modernen unabhängigen Staates Aserbaidschan Heydar Aliyev mit Respekt geehrt. Er legte einen Kranz an seinem Grab nieder.

Wie AZERTAC berichtet, wurde auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin Zarifa Aliyeva gedacht. Auf ihrem Grab wurden frische Blumen niedergelegt.

Präsident Paul Kagame besuchte hier auch die Gräber des hervorragenden Staatsmannes Aziz Aliyev und des berühmten Arztes und Wissenschaftlers Tamerlan Aliyev und legte frische Blumen auf ihren Gräbern nieder.