Präsident Wladimir Putin: Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan entwickeln sich erfolgreich, zuverlässig und sehr pragmatisch

St. Petersburg, 6. Juni, AZERTAC

„Die Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan entwickeln sich erfolgreich, zuverlässig und sehr pragmatisch“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin in seiner Antwort auf die Frage von Vugar Aliyev, dem Vorstandsvorsitzenden von AZERTAC, bei einem Treffen mit den Leitern ausländischer Nachrichtenagenturen am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg.

„Wir sind der Meinung, dass die Führung Aserbaidschans den Aufbau von Beziehungen zwischen den beiden Staaten auf der Grundlage gegenseitigen Interesses und, ich würde sagen, in gewissem Maße auf der Grundlage gegenseitiger Sympathie unterstützt“, fügte der russische Präsident Wladimir Putin hinzu.