Präsidenten Aserbaidschans und Turkmenistans nehmen an Online-Zeremonie zur Übergabe des Tankers „Dostlug“ teil VIDEO

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Unter Beteiligung des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und des Präsidenten Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow, fand am 22. Juni per Videoschalte die Übergabe des Öltankers „Dostlug“ (Freundschaft) statt.

Der von Aserbaidschan an Turkmenistan gestiftete Tanker wurde auf der Bakuer Schiffswerft gebaut. Das Schiff verfügt über eine Gesamtlänge von 141 Metern, eine Breite von 16,9 Metern sowie einen Tiefgang von 4,54 Metern. Mit einer Tragfähigkeit von 7.875 Tonnen steht der Bau des Tankers nicht nur für die erfolgreiche Entwicklung der aserbaidschanischen Schiffbauindustrie, sondern leistet zugleich einen Beitrag zur weiteren Festigung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Turkmenistan.

Darüber hinaus unterstreicht das Projekt die Fähigkeit der Bakuer Schiffswerft, groß angelegte und technologisch anspruchsvolle Schiffbauvorhaben erfolgreich umzusetzen.

Bis heute wurden auf der Werft 14 Schiffe gebaut sowie die Reparatur von über 170 Schiffen erfolgreich umgesetzt. Derzeit umfasst das Auftragsportfolio 17 Schiffe. Davon befinden sich elf in der Bauphase, während sechs weitere Projekte noch in der Planungs- und Konstruktionsphase sind.