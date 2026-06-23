Präsidenten Ilham Aliyev und Serdar Berdimuhamedow besuchen Ausstellung „Heydar Aliyev und Garabagh“ in Schuscha VIDEO

Schuscha, 23. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der Präsident Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow, haben am 23. Juni die Ausstellung „Heydar Aliyev und Garabagh“ im von der Heydar-Aliyev-Stiftung restaurierten Kreativzentrum in Schuscha besucht.

Die Ausstellung präsentiert Fotografien, Dokumente und Videomaterialien, die den Beitrag des Nationalleaders Heydar Aliyev zur politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung Garabagh widerspiegeln.

Darüber hinaus werden Fotos von Heydar Aliyevs Besuchen in Garabagh sowie von Treffen und Veranstaltungen gezeigt, an denen er teilgenommen hat.