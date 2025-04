Präsidenten von Aserbaidschan und China treffen sich in erweitertem Format AKTUALISIERT VIDEO

Peking, 23. April, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 23. April haben sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der Präsident der Volksrepublik China, Xi Jinping, in erweitertem Format getroffen.

Präsident Xi Jinping würdigte Aserbaidschans Fortschritte und die unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev erzielten Erfolge.

Während des Gesprächs zeigten sich die Präsidenten zufrieden mit der Gemeinsamen Erklärung zur strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern, die beim letztjährigen Treffen in Astana verabschiedet wurde. Sie hoben hervor, dass die Gemeinsame Erklärung, die noch heute von beiden Staatsoberhäuptern unterzeichnet wird, die umfassende strategische Partnerschaft weiter vertiefen wird. Die Gespräche umfassten zudem Themen der Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung im Rahmen internationaler Organisationen, darunter die Vereinten Nationen, die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) und weitere Institutionen.

Der chinesische Präsident sprach den aserbaidschanischen Vorsitz in der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) an und verwies auf die vielfältigen Kooperationsmöglichkeiten in diesem Zusammenhang.

Die Staatsoberhäupter betonten, dass Aserbaidschan und China stets die territoriale Integrität und Souveränität des jeweils anderen unterstützt haben. Präsident Ilham Aliyev bekräftigte erneut seine volle Unterstützung für die Ein-China-Politik und verurteilte entschieden die in Taiwan abgehaltenen Wahlen. Die gemeinsamen Bemühungen Aserbaidschans und Chinas zur Bekämpfung von Terrorismus, Extremismus und Separatismus wurden ebenfalls hervorgehoben.

Präsident Xi Jinping lobte Aserbaidschan für die erfolgreiche Ausrichtung der COP29 und die Vertretung der Interessen des Globalen Südens.

Präsident Ilham Aliyev dankte seinem chinesischen Amtskollegen für seine Worte und erinnerte daran, dass während der COP29 sehr wichtige Entscheidungen über globale Klimaagenda getroffen worden seien.

Das Staatsoberhaupt würdigte die Entwicklung Chinas unter der klugen Führung von Xi Jinping.

Er betonte das enorme Potenzial für eine Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und China im Bereich der erneuerbaren Energien und merkte an, dass bereits zahlreiche Vereinbarungen zwischen aserbaidschanischen Institutionen und chinesischen Unternehmen unterzeichnet worden seien, wobei sich die praktische Zusammenarbeit bereits in vollem Gange befinde.

Die Seiten diskutierten die Ergebnisse der jüngsten Sitzung der zwischenstaatlichen Kommission und sprachen über die Zusammenarbeit in humanitären und kulturellen Bereichen. Sie bewerteten das jüngste Wachstum des bilateralen Handelsumsatzes um über 20 % als sehr positiv.

Präsident Xi Jinping äußerte sich zufrieden darüber, dass Aserbaidschan zu den ersten Ländern gehörte, die die „Belt and Road“-Initiative unterstützten. Im Rahmen des Treffens wurden auch die Perspektiven der Zusammenarbeit in diesem Kontext erörtert.

Die Staatschefs begrüßten den jüngsten Anstieg des Güterverkehrs von China nach Europa über den Mittleren Korridor und unterstrichen das große Potenzial für eine vertiefte Zusammenarbeit in diesem Bereich.

Wie in der Gemeinsamen Erklärung zur strategischen Partnerschaft dargelegt, bekräftigte Präsident Ilham Aliyev Aserbaidschans Unterstützung für Chinas Initiativen zu globaler Sicherheit, globaler Entwicklung, globaler Zivilisation sowie für die Vision einer Gemeinschaft mit geteilter Zukunft für die Menschheit. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich wurde angesprochen.

Xi Jinping sprach Präsident Ilham Aliyev eine Einladung zur Teilnahme am bevorstehenden Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit sowie an den damit verbundenen Feierlichkeiten in China aus, die das Staatsoberhaupt mit Freude annahm.