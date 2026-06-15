Präsidentenbeauftragter: Mehr als 80.000 Menschen leben und arbeiten in den befreiten Gebieten Aserbaidschans

Schuscha, 15. Juni, AZERTAC

In den von der Besatzung befreiten Gebieten Aserbaidschans leben und arbeiten inzwischen mehr als 80.000 Menschen. Das erklärte der Sonderbeauftragte des Präsidenten für den Rayon Schuscha, Aydin Karimov, auf einer internationalen Konferenz in Schuscha.

Mehr als die Hälfte der Bewohner seien ehemalige Flüchtlinge und Binnenvertriebene, die in neu errichteten Wohnanlagen eine neue Heimat gefunden hätten. Zudem seien in Schuscha bislang rund 30 Denkmäler von lokaler und nationaler Bedeutung restauriert worden, sagte Karimov.