Preis der aserbaidschanischen Ölsorte Azeri Light unter 64 Dollar gefallen

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

Der Preis der aserbaidschanischen Ölsorte Azeri Light ist auf dem Weltmarkt gesunken.

Wie AZERTAC berichtet, ist der Preis für ein Barrel Rohöl der Marke Azeri Light um 1,11 US-Dollar bzw. 1,73 Prozent gefallen und liegt nun bei 63,15 US-Dollar.

Zum Vergleich: Der niedrigste Preis für die Ölsorte Azeri Light wurde am 21. April 2020 mit 15,81 US-Dollar verzeichnet, der höchste im Juli 2008 mit 149,66 US-Dollar.