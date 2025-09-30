Premierminister Ali Asadov nimmt in Minsk als Gast an Sitzung des Eurasischen Zwischenstaatlichen Rates teil

Baku, 30. September, AZERTAC

Im Rahmen seiner Geschäftsreise nach Minsk hat der Premierminister der Republik Aserbaidschan, Ali Asadov, am 30. September als Gast an der Sitzung des Eurasischen Zwischenstaatlichen Rates in erweitertem Format teilgenommen.

AZERTAC zufolge bezeichnete Premierminister Asadov bei seiner Rede die wirtschaftlich-handwerkliche Zusammenarbeit als grundlegenden Vektor der Beziehungen Aserbaidschans zu den Mitgliedsländern der

Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU). Er stellte fest, dass das Handelsvolumen Aserbaidschans mit den EAWU-Mitgliedstaaten in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 um mehr als 22 Prozent gestiegen ist.

Der Premierminister hob die positive Dynamik der gegenseitigen Investitionstätigkeit hervor. „Die Geschäfte unserer Partner aus den EAWU-Mitgliedstaaten sind in vielen Bereichen der aserbaidschanischen Wirtschaft breit vertreten“, betonte er. Er fügte hinzu, dass dies durch das verlässliche und transparente Investitionsklima im Land unterstützt werde.

Er erklärte außerdem, dass aserbaidschanische Investoren in den EAWU-Mitgliedstaaten aktiv Projekte umsetzen, die ein breites Spektrum der Industrie abdecken und zur Entwicklung ihrer Wirtschaft beitragen.

Der Premierminister sprach zugleich die Tätigkeit gemeinsamer Investitionsfonds an, die Aserbaidschan mit mehreren Partnern aus den EAWU-Mitgliedstaaten zur Sicherstellung eines wechselseitigen Kapitalflusses in den wichtigsten Wirtschaftssektoren geschaffen hat: „Diese Initiative hat ihre Wirksamkeit bereits unter Beweis gestellt und eröffnet neue Horizonte für die Zusammenarbeit.“

Zum Thema Zusammenarbeit im Bereich Transport und Transit sagte A. Asadov, dass dies auf der Tagesordnung einen besonderen Platz einnimmt, da es ein bedeutendes Potenzial für die Steigerung des gegenseitigen Handels, der Investitionen und die Entwicklung neuer wirtschaftlicher Möglichkeiten besitzt.

„Aserbaidschan, das an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien liegt und über eine moderne Infrastruktur verfügt, ist zu einem zuverlässigen Verkehrs- und Logistikzentrum geworden, das den Ländern der Region und unseren Partnern neue Möglichkeiten eröffnet“, fügte er hinzu.

Der Premierminister sprach zugleich über systematische Bemühungen Aserbaidschans zur Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur und verwies auf die Steigerung der Kapazität der Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis-Kars sowie den Start der zweiten Phase der Erweiterung des Internationalen Seehandelshafens Baku.

A. Asadov betonte auch die Bedeutung des Mittleren Korridors. Er erklärte: „In den letzten drei Jahren ist das Volumen der Frachttransporte, die über die Mittlere Route durch das Gebiet Aserbaidschans gehen, um fast 90 % gestiegen, was ein überzeugender Beweis für ihre zunehmende Effizienz und Nachfrage ist.“

In diesem Zusammenhang bezeichnete der Premierminister die erzielten Vereinbarungen zur Verbindung des Hauptgebiets Aserbaidschans mit der Autonomen Republik Nachitschewan, die ein integrierender Bestandteil ist, als historisch wichtig. Seinen Worten zufolge schaffen diese Abkommen neue Bedingungen für die Erweiterung der Transitstrecken und die Stärkung der Rolle Aserbaidschans in der regionalen und globalen Logistik.

Der Regierungschef Aserbaidschans äußerte die Überzeugung, dass die neue Route neben dem Nord-Süd-Korridor auch ein wichtiger Abschnitt des Mittleren Korridors werden wird.

Angesichts der Teilnahme aller fünf Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres, einschließlich der Vertreter Irans, an der Sitzung wies A. Asadov auch auf das Problem der Austrocknung des Kaspischen Meeres hin.

„Der Präsident Aserbaidschans Ilham Aliyev hat kürzlich auf der UN-Vollversammlung nochmals die Bedeutung dieses Problems hervorgehoben. Leider verschlechtert sich der ökologische Zustand des Kaspischen Meeres rapide. Die Verhinderung einer möglichen ökologischen Katastrophe in der Kaspischen Region erfordert dringende gemeinsame Anstrengungen der Anrainerstaaten. Aserbaidschan ist bereit, unter Einhaltung der zuvor getroffenen Vereinbarungen die Zusammenarbeit zur Findung gemeinsamer Lösungen für dieses Problem zu verstärken“, so der Premierminister.

Der Premierminister erwähnte außerdem die im Rahmen der EAWU eingeleiteten Antidumping-Untersuchungen. Er erinnerte an die Untersuchungen zu Waren aserbaidschanischer Herkunft – genauer gesagt zu Polyethylen, Polypropylen und Propylen-Copolymeren – sowie an die erneute Untersuchung im Zusammenhang mit Aluminiumfolien. Premierminister Asadov erklärte, dass, falls Antidumping-Maßnahmen gegen diese Waren ergriffen werden, das gesamte Exportvolumen Aserbaidschans in die EAWU erheblich zurückgehen könnte.

Die in diesem Prozess involvierten aserbaidschanischen Unternehmen seien offen für Zusammenarbeit. Man hoffe, dass die Untersuchungen auf realen Fakten basieren und das Ergebnis keinen tatsächlichen Schaden für die multilaterale und bilaterale Handelskooperation Aserbaidschans mit den EAWU-Ländern verursachen werde.