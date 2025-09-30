Premierminister Asadov nimmt an Treffen von Ratsmitgliedern der GUS-Regierungschefs mit Präsident Alexander Lukaschenko

Baku, 30. September, AZERTAC

Am 30. September hat der Premierminister von Aserbaidschan Ali Asadov hat an einem Treffen von Ratsmitgliedern der GUS-Regierungschefs mit dem Präsidenten von Belarus Alexander Lukaschenko teilgenommen.

Präsident Lukaschenko begrüßte zuerst alle Mitglieder.

Bei dem Treffen übermittelte Premierminister Asadov Präsident Lukaschenko die Grüße und besten Wünsche des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev.

Zudem sprach er über Themen der bilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Belarus.