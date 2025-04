Premierminister Pakistans: Wiederaufnahme der PIA-Flüge zwischen Lahore und Baku ein bedeutender Meilenstein

Islamabad, 21. April – AZERTAC

Der Premierminister Pakistans, Muhammad Shehbaz Sharif, hat die Wiederaufnahme der Flugverbindungen der Pakistan International Airlines (PIA) zwischen Lahore und Baku begrüßt und sie als bedeutenden Meilenstein für den Tourismus und die regionale Anbindung und Konnektivität zwischen Aserbaidschan und Pakistan bezeichnet.

In einem Beitrag auf der Plattform X schrieb Premierminister Sharif am Montag:

„Ich heiße die Wiederaufnahme der Direktflüge der PIA zwischen Lahore und Baku nach zweijähriger Unterbrechung herzlich willkommen – ein bedeutender Schritt für den Tourismus und die regionale Verbindung zwischen unseren brüderlich verbundenen Ländern.“

Sharif betonte zudem, dass seine Regierung weiterhin entschlossen sei, neue Meilensteine in den freundschaftlichen Beziehungen zu Aserbaidschan zu erreichen. Die bilaterale Zusammenarbeit entwickle sich dynamisch in zahlreichen Bereichen weiter.

Zudem hob der Premierminister hervor, dass die Premiere des Direktfluges unter dem Kommando von Kapitänin Shahida Ismail ein stolzer Beweis dafür sei, dass pakistanische Frauen in sämtlichen Bereichen, einschließlich der Luftfahrt, herausragende Leistungen erbringen.

Die feierliche Zeremonie zur Wiederaufnahme der Direktverbindung zwischen Lahore und Baku fand am Sonntag in Lahore statt. An der Veranstaltung nahmen unter anderem Pakistans Verteidigungs- und Luftfahrtminister Khawaja Muhammad Asif sowie der aserbaidschanische Botschafter in Pakistan, Khazar Farhadov, teil.

Die Direktflüge werden zweimal pro Woche sonntags und mittwochs von Lahore nach Baku in umgekehrter Richtung durchgeführt.