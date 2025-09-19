Qualifying: Crawford sichert sich Pole Position in Baku nach spätem Rotem Flagge

Baku, 19. September, AZERTAC

Jak Crawford sicherte sich beim Rennen in Baku für DAMS Lucas Oil mit einer Zeit von 1:54,791 die Aramco Pole Position Award – seine erste Pole seit Jeddah, wie die offizielle Formel-2-Website berichtet.

Championschaftsführer Leonardo Fornaroli musste sich mit Rang zwei begnügen. Der Fahrer von Invicta Racing lag nur 0,019 Sekunden hinter der Spitze, während Gabriele Minì für PREMA Racing den dritten Platz belegte.

In der ersten Runde legte Roman Stanek mit einer Zeit von 1:55,985 für Invicta Racing die Messlatte hoch. Kurz darauf verbesserte Alexander Dunne seine Leistung aus dem Training und setzte mit 1:55,843 die Bestzeit.

Sein Teamkollege Amaury Cordeel verursachte wenig später die Roten Flaggen, als er in Kurve 13 die Streckenbegrenzung touchierte und das Qualifying vorzeitig beenden musste.

Mit noch 22 Minuten auf der Uhr wurde das Qualifying fortgesetzt, Dunne führte die Reihe an, als es weiterging.

Dunne verbesserte sich auf 1:55,569, doch kurze Zeit später glich Browning diese Zeit exakt aus und sicherte sich Rang zwei.

Leonardo Fornaroli setzte noch einen drauf und markierte mit 1:55,191 die neue Bestzeit – bis Crawford sie um 0,399 Sekunden unterbot und die provisorische Pole übernahm.

PREMA Racing’s Gabriele Minì setzte sich zwischen die beiden Landsmänner und eroberte mit nur 0,001 Sekunden Vorsprung Rang zwei.

Dunne schien eine weitere Runde anzugehen, nachdem er den besten ersten Sektor gefahren war, doch ein Kontakt mit der Streckenbegrenzung verursachte Schaden, sodass er die Runde abbrechen und an die Box zurückkehren musste.

Seine Konkurrenten blieben auf der Strecke, die meisten entschieden sich jedoch, zurückzukommen. Fornaroli verbesserte sich weiter und kletterte auf Rang zwei, 0,019 Sekunden hinter Crawfords Zeit.

Mit frischen Supersoft-Pirelli-Reifen gingen die Fahrer mit knapp unter zehn Minuten Restzeit zurück auf die Strecke.

Dunne war der letzte, der nach Reparaturen an seiner rechten Vorderachse durch das Rodin Motorsport-Team wieder auf die Strecke ging.

Die nächste Runde wurde gestartet, aber kurz darauf abgebrochen, nachdem Victor Martins in Kurve 3 in die Streckenbegrenzung eingeschlagen war. Der ART Grand Prix-Pilot stieg unverletzt aus dem Auto, doch die Roten Flaggen wurden erneut geschwenkt, mit noch etwas mehr als vier Minuten Restzeit.

Nach den Reparaturen an der Streckenbegrenzung wurde das Qualifying fortgesetzt, und alle Fahrer versuchten, sich eine optimale Position für den letzten Versuch zu sichern.

Dunne fuhr im ersten Sektor die Bestzeit, bevor erneut die Roten Flaggen geschwenkt wurden – diesmal nach einem Unfall von Roman Stanek und John Bennett in Kurve 1.

Damit sicherte sich Crawford die Spitzenposition vor Fornaroli und Minì. Martins belegte Rang vier, Dunne folgte auf Platz fünf vor Browning auf sechs. Josep María Martí wurde Siebter vor dem Debütanten Martinius Stenshorne, Stanek und Sebastián Montoya komplettierten die Top 10.

Das Formel-2-Sprint-Rennen in Baku beginnt am Samstag um 14:15 Ortszeit.