Ralf Horlemann: Aserbaidschan realisiert groß angelegte Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des Mittleren Korridors

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Der Mittlere Korridor, der die Handelsbeziehungen zwischen Europa und Asien fördert, hat auch eine wichtige Bedeutung für den Friedensprozess. Denn dabei geht es um die Verbindung Aserbaidschans mit der Türkei und der Europäischen Union über Armenien.

Wie AZERTAC berichtet, sagte dies der Botschafter Deutschlands in Aserbaidschan, Ralf Horlemann, während einer Pressekonferenz im Rahmen der deutsch-aserbaidschanischen Export- und Finanzkonferenz in Baku.

Der Diplomat betonte, dass in Aserbaidschan groß angelegte Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des Mittleren Korridors durchgeführt wurden.

„Es wurden Möglichkeiten für den Transport von Gütern per Zug und Lkw geschaffen, die sehr geschätzt werden. Wir schätzen die Investitionen Aserbaidschans in Straßen, Eisenbahnen, Häfen und generell in für den Handel essenzielle Infrastrukturen sehr. Das schafft sowohl für deutsche Unternehmen mit Import- und Exportaktivitäten als auch für internationale Investoren ein positives Umfeld. Die von Aserbaidschan entwickelten Infrastrukturprojekte und das Investitionsumfeld bieten vielversprechende Möglichkeiten für Unternehmen“, betonte der Botschafter.