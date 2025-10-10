Ratssitzung der GUS- Staatschefs im erweiterten Format in Duschanbe Präsident Ilham Aliyev nimmt an Sitzung teil  AKTUALISIERT VIDEO

Duschanbe, 10. Oktober, AZERTAC

Am 10. Oktober fand in Duschanbe eine Ratssitzung der Staatschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) im erweiterten Format statt.

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nahm ebenfalls an der Sitzung teil.

Der Präsident Tadschikistans Emomali Rahmon, der Präsident Turkmenistans Serdar Berdimuhamedov, der Generalsekretär der GUS Sergey Lebedew sowie Tatjana Moskalkowa, Vorsitzende der GUS-Kommission für Menschenrechte und Menschenrechtsbeauftragte Russlands hielten Reden bei der Veranstaltung.

Die Veranstaltung endete mit der Unterzeichnung von Abschlussdokumenten.

Im Rahmen des Treffens wurde Präsident Emomali Rahmon mit der Medaille „Für Verdienste um die Entwicklung der humanitären Zusammenarbeit“ ausgezeichnet.