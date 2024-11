Regionalberaterin von UNICEF: Ein spezieller Tag für Kinder und Jugendliche auf COP29 ist ein sehr wichtiger Schritt

Baku, 18. November, AZERTAC

„Wir müssen Kinder in den Mittelpunkt der Klimapolitik stellen. Zum ersten Mal gibt es bei der Klimakonferenz COP29 einen speziellen Tag für Kinder und Jugendliche, was sehr gut ist. Ich lobe die Regierung Aserbaidschans für diese Initiative“, sagte Maria Osbeck, Regionalberaterin von UNICEF für Klimawandel in Europa und Zentralasien m Interview mit AZERTAC.

„Wir möchten, dass die unverhältnismäßig großen Auswirkungen des Klimawandels auf Kinder auch bei der Entscheidung über das gemeinsame Ziel zur Klimafinanzierung, beim globalen Ziel zur Anpassung und in den anderen Arbeitsabläufen der COP29 berücksichtigt werden“, fügte sie hinzu.