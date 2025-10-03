Religion: Muslime laden traditionell für heute zum Tag der offenen Moschee ein

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

Traditionell laden zum Tag der Deutschen Einheit bundesweit wieder Hunderte Moscheen Gäste zu einem Besuch ein. Angeboten werden vor allem Führungen, Ausstellungen und Diskussionen, wie aus deutschen Presseberichten hervorgeht.

Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto "Glaube als Kompass der Menschlichkeit". Man wolle zeigen, welchen Beitrag der Glaube für ein gutes Miteinander in der Gesellschaft leiste, hieß es. Der Tag der offenen Moschee wird seit 1997 jährlich am 3. Oktober begangen. Erklärtes Ziel ist es, religiöses Leben sichtbar zu machen und Austausch und Dialog zu fördern.