Vatikan, 17. Oktober, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, ist zu einem offiziellen Besuch im Heiligen Stuhl – dem Vatikan – eingetroffen.

Am 16. Oktober nahm die Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva im Rahmen ihres Besuchs gemeinsam mit ihren Familienangehörigen an der Eröffnungszeremonie des Restaurierungsprojekts der Katakomben von Commodilla teil, das von der Heydar-Aliyev-Stiftung unterstützt wurde, und besichtigte die durchgeführten Restaurierungsarbeiten.

Die Erste Vizepräsidentin wurde von Monsignore Pasquale Iacobone, dem Präsidenten der Päpstlichen Kommission für Sakrale Archäologie, Kardinal Gianfranco Ravasi, dem emeritierten Präsidenten des Päpstlichen Kulturrates und emeritierten Präsidenten der Päpstlichen Kommission für Sakrale Archäologie, sowie von Amedeo Ciaccheri, dem Präsidenten der VIII. Gemeinde Roms, empfangen.

Monsignore Pasquale Iacobone betonte, dass die Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva seit vielen Jahren eng mit der Kommission zusammenarbeite. Er sprach ihr seinen tiefen Dank für ihre Teilnahme an der Eröffnung der Katakomben von Commodilla aus.

Er hob zudem hervor, dass vor dieser Initiative bereits zwei bedeutende Projekte gemeinsam mit Aserbaidschan umgesetzt worden seien – die Restaurierung der Katakomben von Sankt Marcellino und Pietro sowie der Katakomben von Sankt Sebastian –, und dass diese Vorhaben durch die Bemühungen der Heydar-Aliyev-Stiftung realisiert wurden.

„Mit Unterstützung der Heydar-Aliyev-Stiftung haben wir gemeinsam Restaurierungsarbeiten durchgeführt, die sowohl herausfordernd als auch äußerst inspirierend waren und uns mit großer Energie erfüllt haben“, fügte er hinzu.

Monsignore Iacobone erinnerte an den denkwürdigen Besuch der Mitglieder der Päpstlichen Kommission für Sakrale Archäologie in Aserbaidschan im Juli 2024 und drückte der Heydar-Aliyev-Stiftung seinen aufrichtigen Dank für die qualitativ hochwertige Umsetzung dieses Projekts aus.

Kardinal Gianfranco Ravasi betonte seine aufrichtige und tiefe Freundschaft mit Aserbaidschan und erinnerte daran, dass er das Land dreimal besucht habe, bei diesen Besuchen von Präsident Ilham Aliyev empfangen worden sei und auf dessen Entscheidung hin eine der höchsten staatlichen Auszeichnungen Aserbaidschans – den „Dostlug“-Orden (Orden der Freundschaft) – erhalten habe.

Kardinal Gianfranco Ravasi sprach über seine aufrichtige Freundschaft und den gegenseitigen Respekt mit der Ersten Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva und sagte: „Diese Beziehungen haben sich über viele Jahre entwickelt und bei mir persönlich einen tiefen und bleibenden Eindruck hinterlassen. Bei unseren organisierten Besuchen konnten wir das besondere Engagement der Ersten Vizepräsidentin für das Gebiet der Archäologie erleben, da sie die restaurierten Stätten persönlich besucht hat. Natürlich schreiben wir dank ihrer Unterstützung und der Hilfe der Heydar-Aliyev-Stiftung heute mit der Eröffnung dieser Katakomben ein neues Kapitel in unserer Zusammenarbeit. Ich spreche der Ersten Vizepräsidentin meinen tiefen Dank für die geleistete Arbeit aus.“

Er stellte auch fest, dass beide Seiten in diesem Bereich große Einigkeit zeigten.

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, äußerte ihre große Ehre, erneut den Heiligen Stuhl zu besuchen, und stellte fest, dass dies ihr sechster Besuch im Vatikan in den letzten 14 Jahren sei.

„Ich freue mich sehr, dass wir über diese Jahre hinweg eine ausgezeichnete Zusammenarbeit aufgebaut haben. Mit jedem unserer Besuche hier wächst die Zahl unserer Freunde“, sagte die Erste Vizepräsidentin.

Mehriban Aliyeva betonte zudem, dass Aserbaidschan seit Jahrhunderten ein Land sei, in dem Vertreter verschiedener Religionen und Kulturen in Frieden, gegenseitigem Respekt, Toleranz und Harmonie zusammenleben.

„Heute bilden diese Prinzipien sowohl die Grundlage unserer Staatspolitik als auch unserer Lebensweise. Ich bin überzeugt, dass in der heutigen komplexen Welt die wachsende Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen unseren Ländern ein Vorbild ist“, fügte sie hinzu.

Sie sprach allen, die zu den gemeinsamen Projekten im Vatikan und in Aserbaidschan beigetragen haben, ihren tiefen Dank aus und sagte:

„Als Heydar-Aliyev-Stiftung sind wir interessiert und bereit, unsere Zusammenarbeit in Zukunft fortzusetzen. Ich glaube, diese Tätigkeit wird nachhaltig sein. Abschließend gratuliere ich euch allen zum “Heiligen Jahr”, das für die katholische Welt von großer spiritueller Bedeutung ist. Ich nehme diese Gelegenheit auch wahr, Sie zu einem Besuch in Aserbaidschan einzuladen.“

Der Präsident der VIII. Gemeinde Roms, Amedeo Ciaccheri, sprach allen unter der Leitung der Ersten Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva tätigen Beteiligten seinen Dank für die Restaurierungsarbeiten aus. Er sagte, dass er seit mehreren Jahren in das Projekt eingebunden sei und hob die enge Zusammenarbeit mit der aserbaidschanischen Botschaft hervor.

Anschließend fand die feierliche Eröffnung der von der Heydar-Aliyev-Stiftung restaurierten Katakomben von Commodilla statt.

Während des Besuchs von Vertretern der Heydar-Aliyev-Stiftung und religiöser Gemeinden Aserbaidschans im Vatikan wurde am 4. März 2021 ein Abkommen zwischen der Stiftung und der Päpstlichen Kommission für Sakrale Archäologie zur Restaurierung der Katakomben von Commodilla unterzeichnet. Die Stätte wurde im 18. Jahrhundert entdeckt, erstmals im Jahr 1900 wissenschaftlich untersucht und gilt als eine der frühesten christlichen Begräbnisstätten. Hier befinden sich die Grabstätten der christlichen Märtyrer Felicissimus und Agapitus. Im Mittelalter diente die Stätte Gläubigen als Pilgerort.

Die Katakombe enthält Fresken, die den ersten christlichen Märtyrer St. Stephan, Jesus bei der Übergabe der Himmelsschlüssel an den Apostel Petrus sowie andere religiöse Szenen von außergewöhnlichem historischem und spirituellem Wert darstellen. In den 1950er Jahren beeinträchtigte der Bau von Wohngebäuden in der Umgebung die strukturelle Stabilität der Stätte. Dank der Unterstützung der Heydar- Aliyev-Stiftung konnte dieses unschätzbare archäologische Denkmal vor dem Einsturz bewahrt werden.

Während der Restaurierungsarbeiten wurden moderne Technologien und Materialien verwendet, darunter sichere und umweltfreundliche Methoden zum Schutz der Gesundheit der Arbeiter. Zur Verstärkung der Strukturen kam Nanotechnologie zum Einsatz, während bemalte Oberflächen mit Lasertechnologie behandelt wurden. Alle Materialien wurden so ausgewählt, dass sie mit dem unterirdischen Umfeld kompatibel sind.

Durch die aktive Finanzierung groß angelegter Restaurierungsprojekte im Vatikan leistet die Heydar-Aliyev-Stiftung weiterhin einen bedeutenden Beitrag zur Bewahrung des globalen Kulturerbes. Diese Initiativen werden vom Heiligen Stuhl als vorbildliche Modelle effektiver Zusammenarbeit und der Stärkung des interkulturellen Dialogs hoch geschätzt.