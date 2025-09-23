Rubio: „Präsident Trump ist der Schlüssel zur Lösung des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien“
New York, 23. September, AZERTAC
„Ich bin fest davon überzeugt, dass Präsident Trump mehr Zeit und Energie in Friedensinitiativen investiert hat als jeder andere Akteur auf der Welt – und damit bemerkenswerte Erfolge erzielt hat“, sagte Rubio in einem Interview mit der Sendung „Fox and Friends“ am Rande der UN-Generalversammlung in New York.
Rubio erinnerte daran, dass Trump maßgeblich zur Deeskalation zahlreicher Krisen beigetragen habe: „Vergessen wir nicht: Zwischen Kongo und Ruanda herrschte Krieg – vermittelt hat Präsident Trump. Dass der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien gelöst wurde, ist ebenfalls sein Verdienst. Thailand und Kambodscha, Indien und Pakistan – auch dort hat er entscheidend zur Entspannung beigetragen. Das sind nur vier Beispiele aus den letzten Monaten. All das geht auf ihn zurück – nicht auf die Vereinten Nationen oder irgendeinen anderen Staatschef“, so Rubio.
