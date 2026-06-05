Russischer Präsident dankt Präsident Ilham Aliyev für Unterstützung bei Lieferung humanitärer Hilfe in den Iran

Baku, 5. Juni, AZERTAC

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Präsident Ilham Aliyev für die Unterstützung bei der Lieferung humanitärer Hilfe an den Iran gedankt.

Auf eine Frage des Vorstandsvorsitzenden von AZERTAC, Vugar Aliyev, während eines Treffens mit Vertretern internationaler Nachrichtenagenturen am Rande des 29. Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg erklärte Präsident Wladimir Putin:

„Wir sind Präsident Aliyev sehr dankbar dafür, dass er uns bei der Lieferung humanitärer Hilfe in den Iran unterstützt hat. Die aserbaidschanische Seite hat in dieser Hinsicht äußerst effektiv gearbeitet und auf alle unsere Anfragen umgehend reagiert. Dies ist auch für die Entschärfung der Lage in dieser Region von großer Bedeutung.“