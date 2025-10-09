Russischer Präsident hofft auf Fortsetzung der Beziehungen zu Aserbaidschan im Geiste der Allianz

Baku, 9. Oktober, AZERTAC

Während eines Treffens mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev äußerte der russische Präsident Wladimir Putin die Hoffnung, dass die Beziehungen zwischen Moskau und Baku im Geiste der Allianz fortgesetzt werden.

Der russische Staatschef erklärte: „Ich hoffe, dass diese Zusammenarbeit nicht nur wiederaufgenommen, sondern auch im Geiste unserer Beziehungen, im Geiste unserer Allianz fortgesetzt wird. Wir vergessen das nie. Wir erinnern uns an das Abkommen, das vor nicht allzu langer Zeit unterzeichnet wurde, und wir werden alles tun, um seine wichtigsten Punkte umzusetzen.“