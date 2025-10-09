Russischer Präsident zum AZAL-Flugzeugabsturz: Unsere Pflicht ist es, alles, was geschehen ist, objektiv zu bewerten

Baku, 9. Oktober, AZERTAC

Der Präsident Russlands, Wladimir Putin, betonte die Bedeutung einer sorgfältigen Untersuchung der Absturzursache des AZAL-Flugzeuges. Er äußerte sich dazu während eines Treffens mit dem Präsidenten Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in Duschanbe.

„Es ist unsere Pflicht, alles, was geschehen ist, objektiv zu bewerten und die wahren Ursachen zu ermitteln. Dieser Prozess erfordert jedoch Zeit. Um zu einem endgültigen Schluss zu kommen, wird das wahrscheinlich viel Zeit in Anspruch nehmen“, sagte der russische Präsident.