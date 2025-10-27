Russischer Vizepremier: Deutliche Fortschritte beim aserbaidschanischen Abschnitt des Nord-Süd-Transportkorridors

Moskau, 27. Oktober, AZERTAC

Russland erkennt Fortschritte beim Ausbau des aserbaidschanischen Abschnitts des Internationalen Transportkorridors (ITC) Nord-Süd an, erklärte der russische Vizepremier Alexey Overchuk gegenüber Journalisten. Gleichzeitig werde im Iran aktiv am Bahnabschnitt Rascht–Astara gearbeitet.

Overchuk betonte zudem, dass auf dem aserbaidschanischen Abschnitt bereits deutliche Ergebnisse erzielt worden seien. In Iran würden derzeit Landflächen für die Rascht-Astara-Bahn erworben, ein geodätisches Unterstützungsnetz eingerichtet sowie Design-, Vermessungs- und Luftbildarbeiten durchgeführt. „Ein normaler Arbeitsprozess zur Vorbereitung des Baus der Rascht-Astara-Bahn ist im Gange“, so der Vizepremier.

Außerdem berichtete Overchuk, dass Aserbaidschan seine Bereitschaft signalisiert habe, den Transit russischer Güter nach Armenien zu ermöglichen.

„Vor zwei Tagen hat uns die aserbaidschanische Seite die Möglichkeit bestätigt, die Eisenbahnen Aserbaidschans für den Transit russischer Güter nach Armenien zu nutzen. In diesem Zusammenhang gibt es sehr interessante Entwicklungen. Derzeit klären die Russische Bahn gemeinsam mit den regionalen Partnern, wie diese Transporte organisiert werden können. Gleichzeitig wurden entsprechende Anweisungen über das Landwirtschaftsministerium gegeben, diese neue Logistikroute zu entwickeln“, so Overchuk.

