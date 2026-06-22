Salzproduktion in Aserbaidschan steigt um 30 Prozent

Baku, 22. Juni, AZERTAC

In den Monaten Januar bis Mai 2026 wurden in Aserbaidschan 44.376,8 Tonnen Salz produziert. Dies entspricht einem Anstieg von 30,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Staatliche Statistische Komitee mitteilte.

Zum 1. Juni gingen die Bestände an Fertigprodukten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um das 4,9-Fache zurück und beliefen sich auf 29,8 Tonnen.

Im Zeitraum Januar bis Mai 2025 lag die Salzproduktion im Land bei 34.105,9 Tonnen, während die Bestände an Fertigprodukten 144,8 Tonnen betrugen.