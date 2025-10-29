Samil Ayrim: Aserbaidschan ist zu einem Symbol für Frieden, Stabilität und Entwicklung in Region geworden

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

„Die Verfassung ist das höchste Dokument, das die Existenz, den nationalen Willen und die Unabhängigkeit jedes Staates verankert. Sie ist ein Symbol der staatlichen Souveränität. Die am 12. November 1995 angenommene Verfassung Aserbaidschans markierte den Beginn eines neuen Kapitels im Schicksal des aserbaidschanischen Volkes. An diesem Tag erklärte Aserbaidschan, das seine Unabhängigkeit wiedererlangt hatte, der Welt seinen Willen, einen modernen Staat zu errichten, der auf Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und demokratischen Werten beruht. Der Architekt dieses großen historischen Schrittes ist der großen Leader Heydar Aliyev. Heute wird dieses Erbe unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev durch die Prinzipien von Gerechtigkeit, Entwicklung und nationaler Einheit weiter gestärkt“, sagte Samil Ayrim, Abgeordneter der Großen Nationalversammlung der Türkei, in seiner Rede bei einer internationalen Konferenz „Die Verfassung als Grundlage der Unabhängigkeit und Souveränität der Staaten in der modernen Welt“ in Baku, die dem 30. Jahrestag der Annahme der Verfassung Aserbaidschans gewidmet war.

Samil Ayrim betonte zudem, dass Aserbaidschan zu einem Symbol für Frieden, Stabilität und Entwicklung in der Region geworden ist.

„Die Verfassung ist nicht nur ein juristisches Dokument, sondern jeder ihrer Artikel zeigt den Willen des Volkes, den Glauben an Gerechtigkeit und die Entschlossenheit, unabhängig zu leben. Das aserbaidschanische Volk hat seine Souveränität während des 44-tägigen Vaterländischen Krieges und der 23-stündigen Antiterror-Operation wiederhergestellt. Die vor 30 Jahren angenommene Verfassung ist zugleich ein Kompass für die Zukunft. Der Jahrestag der Verfassung erinnert uns an eine Wahrheit. Die Verfassung bildet das Fundament der Gerechtigkeit.“, fügte Samil Ayrim hinzu.