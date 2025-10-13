Schach-Mannschafts-EM: Aserbaidschanische Herrenmannschaft besiegt Ungarn am 7. Spieltag

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanische Schachnationalmannschaft der Herren hat in der siebten Runde der Mannschaftseuropameisterschaft 2025 im georgischen Batumi Ungarn mit 3:1 besiegt.

Eltaj Safarli und Aydin Suleymanli gewannen ihre Partien, während Schachrijar Mamedjarow und Rauf Mammadov jeweils ein Remis erzielten.

In der Damenkategorie unterlag Aserbaidschan der Gastgebernation Georgien mit 1,5:2,5.

Nach der 7. Runde liegt das aserbaidschanische Herrenteam mit 11 Punkten auf dem zweiten Platz, das Damenteam belegt mit 8 Punkten Rang zehn.