Schuscha: Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weihen Heil- und Gesundheitszentrum ein AKTUALISIERT VIDEO

Schuscha, 9. Mai, AZERTAC

Am 9. Mai nahmen Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva an der feierlichen Eröffnung des Schuscha Heil- und Gesundheitszentrum teil.

Der Gesundheitsminister Teymur Musayev informierte den Präsidenten und die Erste Vizepräsidentin über die abgeschlossenen Arbeiten im Zentrum.

Der Grundstein für diese medizinische Einrichtung wurde im November 2021 im Beisein von Präsident Ilham Aliyev und Mehriban Aliyeva gelegt. Das Zentrum besteht aus sechs Gebäuden und bietet Platz für 90 Patienten. Es verfügt über Abteilungen für Therapie, Pädiatrie, Chirurgie, Hygiene, Epidemiologie, Hämodialyse und weitere Abteilungen. Zudem beherbergt das Zentrum eine beratende Poliklinik, eine Kinderpoliklinik, Abteilungen für Radiologie und funktionelle Diagnostik, Physiotherapie- und Rehabilitationsbereiche sowie ein klinisch-diagnostisches Labor.

Die Einrichtung ist mit moderner medizinischer Ausrüstung ausgestattet, darunter ein Computertomograph (CT), ein digitales Röntgengerät und moderne Ultraschallgeräte.