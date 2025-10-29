Senatspräsident: Wir haben Prozess zur Umsetzung des ASAN-Khidmet-Modells in Rumänien gestartet

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

„Wir würdigen unsere Zusammenarbeit mit dem aserbaidschanischen Parlament und dem aserbaidschanischen Volk. In diesem Jahr begehen wir den 30. Jahrestag der Annahme der aserbaidschanischen Verfassung. Sie hat die staatliche Unabhängigkeit Aserbaidschans gestärkt und den Grundstein für ein modernes, gerechtes System gelegt. Darüber hinaus hat die Verfassung über drei Jahrzehnte hinweg ihre historische und rechtliche Bedeutung bewahrt und sich parallel zur dynamischen Entwicklung des Landes weiterentwickelt“, sagte Mircea Abrudean, Präsident des rumänischen Senats, bei einer internationalen Konferenz „Die Verfassung als Grundlage der Unabhängigkeit und Souveränität der Staaten in der modernen Welt“, die dem 30. Jahrestag der Annahme der Verfassung Aserbaidschans gewidmet war.

Er hob die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen hervor und fügte hinzu, dass der Prozess zur Umsetzung des aserbaidschanischen ASAN-Khidmet-Modells in Rumänien eingeleitet worden sei.