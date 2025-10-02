Shavkat Mirziyoyev: Brüderliche Beziehungen zwischen Usbekistan und Aserbaidschan tragen zum Wohlstand unserer Völker bei

Baku, 2. Oktober, AZERTAC

„Zweifellos tragen die brüderlichen Beziehungen und engen Freundschaftsbande, die Usbekistan und Aserbaidschan verbinden – zusammen mit unserem regelmäßigen und produktiven hochrangigen Dialog – zum Wohlstand unserer Brudervölker bei“, erklärte der Präsident Usbekistans, Shavkat Mirziyoyev, in seinem Schreiben an den Präsidenten Aserbaidschans, Ilham Aliyev, anlässlich des 30. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern.

„Insbesondere die vollständige Erhebung unserer zwischenstaatlichen Beziehungen auf eine neue historische Stufe einer Allianz in den letzten Jahren kann als eindrucksvoller praktischer Ausdruck unseres festen politischen Willens und unserer gemeinsamen, konsequenten Bemühungen gewertet werden“, betonte Präsident Shavkat Mirziyoyev.