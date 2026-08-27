SOCAR und Chinas Export-Import-Bank erörtern Zusammenarbeit im Energiesektor

Baku, 27. August, AZERTAC

Der Präsident der aserbaidschanischen staatlichen Ölgesellschaft SOCAR, Rovschan Najaf, hat eine Delegation unter Leitung von Wang Kang, Vizepräsident der Export-Import-Bank Chinas, empfangen.

Bei dem Treffen wurde die erfolgreiche Entwicklung der Beziehungen zwischen SOCAR sowie chinesischen Unternehmen und Finanzinstitutionen hervorgehoben. Dabei wurde auf bedeutende Projekte zur Ausweitung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen verwiesen.

Die chinesische Delegation wurde über laufende und geplante SOCAR-Projekte in Aserbaidschan und im Ausland informiert. Zudem wurden Projekte der staatlichen chinesischen Export-Import-Bank zur Förderung ausländischer Investitionen und der internationalen Wirtschaftskooperation vorgestellt.

Die Seiten erörterten Möglichkeiten der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen des Energiesektors, darunter insbesondere der Erdölverarbeitung, und tauschten sich über weitere Fragen von beiderseitigem Interesse aus.