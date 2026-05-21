Sonderbeauftragter: Projekte in Kelbadschar stehen für die Rückkehr des Lebens in die Heimatgebiete

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Die derzeit in der von der armenischen Besatzung befreiten Region Kelbadschar umgesetzten Projekte seien nicht nur Bau- und Wiederaufbauarbeiten, sondern symbolisierten auch die Wiederherstellung historischer Gerechtigkeit und die Rückkehr des Lebens in die Heimatgebiete.

Dies sagte der Sonderbeauftragte des Präsidenten der Republik Aserbaidschan für den Bezirk Kelbadschar, Baschir Hajiyev, im Rahmen der WUF13-Veranstaltung „Vom Urbanismus zur Phase des Wiederaufbaus nach dem Konflikt“.

Er betonte, dass seit der Befreiung der Gebiete umfangreiche Wiederaufbauarbeiten durchgeführt werden, die die Entwicklung der Regionen Garabagh und Ost-Sangesur unterstützen, eine nachhaltige Ansiedlung fördern und die wirtschaftliche Aktivität stärken. Zudem werde damit die Grundlage für eine langfristige Entwicklung geschaffen.

Gleichzeitig trügen die Maßnahmen dazu bei, Umweltschäden sowie Schäden am kulturellen Erbe aus der Zeit der Besatzung zu beseitigen und die Folgen von Zerstörungen zu bewältigen.