SpaceX macht bei ihrem Börsengang zeitweise ein Plus von fast 30 Prozent

Baku, 13. Juni, AZERTAC

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX ist bei ihrem Börsengang mit einem Plus von gut elf Prozent in den Handel gestartet. Der erste Kurs wurde bei 150 Dollar festgestellt – nach einem Ausgabepreis von 135 Dollar. Später weitete sich das Plus zeitweise auf fast 30 Prozent aus. Der Wert des Unternehmens stieg so über die Marke von zwei Billionen Dollar.

Musk ist mit dem Rekordbörsengang seiner Weltraumfirma zum ersten Menschen mit einem Billionenvermögen geworden. Das Unternehmen ist aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta und gehört zu den wertvollsten US-Unternehmen – nach Nvidia, Apple, der Google-Mutter Alphabet, Microsoft und Amazon.

Einnahmen von 75 Milliarden Dollar - Die für ihren Satelliteninternet-Dienst Starlink bekannte Firma verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien und nahm damit 75 Milliarden Dollar (64,8 Milliarden Euro) ein. Beim zuvor größten Börsengang hatte die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen.

Das Billionenvermögen von Musk entsteht durch seine Beteiligungen an SpaceX und dem Elektroautobauer Tesla – zumindest auf dem Papier. Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen in krassem Kontrast zum Börsenwert – die Anleger zahlen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge. So gab es im vergangenen Jahr Verluste von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar (gut 16 Milliarden Euro).

Musk hat das Sagen - Musk wird mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über SpaceX behalten. Basis dafür sind Aktien mit mehr Stimmrechten. Zum Handelsdebüt sagte Musk unter anderem, er habe SpaceX bei der Gründung eine Erfolgschance von zehn Prozent gegeben.

Für frühe Geldgeber von SpaceX wird der Börsengang zu einem Geldregen. So hält die Investmentfirma Founders Fund von Musks langjährigem Weggefährten Peter Thiel laut dem Finanzdienst Bloomberg einen Anteil von etwa drei Prozent, der für rund 600 Millionen Dollar erworben worden sei. Die Beteiligung ist zum Ausgabepreis mehr als 50 Milliarden Dollar wert. Der Risikofinanzierer Sequoia Capital habe rund zwei Milliarden Dollar investiert – und halte nun einen mehr als 20 Milliarden Dollar schweren Anteil.