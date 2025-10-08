Spaniens Staatssekretär über Aserbaidschans Schritte zur Förderung nachhaltiger Stabilität in der Region informiert

Baku, 8. Oktober, AZERTAC

Am 8. Oktober traf sich der Außenminister Aserbaidschans, Jeyhun Bayramov, mit dem Staatssekretär für Außen- und globale Angelegenheiten des spanischen Außenministeriums, der Europäischen Union und der Zusammenarbeit, Diego Martínez Belío, der sich zu einem Besuch in Aserbaidschan aufhält.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber AZERTAC wurden bei dem Treffen der aktuelle Stand und die Perspektiven der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Spanien erörtert. Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung des politischen Dialogs sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Energie, Tourismus, Verkehr, humanitäre und kulturelle Angelegenheiten. Auch regionale Fragen standen auf der Tagesordnung.

Außenminister Bayramov betonte, dass die Beziehungen zu Spanien auf den Prinzipien der Freundschaft und des gegenseitigen Respekts beruhen. Er unterstrich die Bedeutung der Weiterentwicklung des politischen Dialogs sowie der Zusammenarbeit im Rahmen internationaler Organisationen. Hervorgehoben wurde dabei auch die Bedeutung der Treffen der Staats- und Regierungschefs beider Länder im Rahmen der COP29 im vergangenen November in Baku sowie im Mai dieses Jahres in Tirana.

Darüber hinaus wurde die erste Sitzung des Strategischen Wirtschaftsdialogs zwischen Aserbaidschan und Spanien, die im März dieses Jahres in Baku stattfand, als wichtige Plattform gewürdigt.

Im Rahmen des Treffens wurden zudem die Partnerschaftsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union, Fragen der Energiesicherheit sowie Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der grünen Energie und bei Verkehrs- und Kommunikationsprojekten erörtert.

Minister Bayramov informierte die spanische Seite ausführlich über die neuen Realitäten in der Region in der Nachkriegszeit, den Friedensprozess, die Ergebnisse des historischen Treffens in Washington sowie über Aserbaidschans Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung und Stabilität in der Region.

Darüber hinaus fand ein Meinungsaustausch zu internationalen und regionalen Themen von gemeinsamem Interesse statt.

Am selben Tag wurden zudem die nächsten politischen Konsultationen zwischen den Außenministerien der Republik Aserbaidschan und des Königreichs Spanien durchgeführt. Die Delegation wurde auf aserbaidschanischer Seite vom stellvertretenden Außenminister Fariz Rzayev und auf spanischer Seite vom Staatssekretär für Außen- und globale Angelegenheiten Diego Martínez Belío geleitet.