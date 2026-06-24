Sprecher der Islamischen Beratenden Versammlung der Islamischen Republik Iran zu Besuch in Aserbaidschan

Baku, 24. Juni, AZERTAC

Der Sprecher der Islamischen Beratenden Versammlung der Islamischen Republik Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ist zu einem Arbeitsbesuch in Aserbaidschan eingetroffen.

Wie die Presse- und Öffentlichkeitsabteilung des aserbaidschanischen Parlaments (Milli Majlis) gegenüber AZERTAC mitteilte, wird Ghalibaf im Rahmen seines Besuchs an der 20. Sitzung der Konferenz der Parlamentarischen Union der Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) teilnehmen, die in Baku stattfindet.