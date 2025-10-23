Steve Daines: Abkommen vom 8. August dieses Jahres eröffnet sehr gute wirtschaftliche Möglichkeiten

Washington, 23. Oktober, AZERTAC

Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) tätigen konkrete Investitionen für den regionalen Frieden, die allen Ländern zugutekommen werden.

Wie AZERTAC berichtet, sagte dies Steve Daines, Mitglied des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des US-Senats, in seiner Rede bei der Konferenz „Die USA im Südkaukasus: Neue strategische Chancen abstecken“ in Washington.

Er betonte, dass das am 8. August dieses Jahres erzielte Abkommens sehr gute wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnet. „Der Friedensvertrag zwischen Aserbaidschan und Armenien ist ein diplomatischer Fortschritt, tatsächlich ein Beispiel für gegenseitig vorteilhafte Friedensmissionen. Armenien, Aserbaidschan und die USA schreiten auf eine wohlhabendere, wichtigere und sicherere Zukunft zu und arbeiten daran. Baku ist einer der wichtigsten Erdgas- und Erdölexporteure der Welt“, fügte er hinzu.

Malahat Najafova

AZERTAC-Sonderkorrespondentin von

Washington