Tadschikistan feiert 35. Jahrestag seiner staatlichen Unabhängigkeit in Baku

Baku, 4. September, AZERTAC

In Baku ist am 4. September der 35. Jahrestag der staatlichen Unabhängigkeit Tadschikistans mit einer feierlichen Veranstaltung gefeiert worden.

An der Veranstaltung nahmen Vertreter von Staat und Regierung, Leiter diplomatischer Vertretungen, Abgeordnete sowie Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur und Journalisten teil.

Der tadschikische Botschafter in Aserbaidschan, Ilhom Abdurahmon, informierte über die bedeutenden politischen, sozioökonomischen und kulturellen Fortschritte seines Landes seit Erlangung der Unabhängigkeit.

In seiner Gratulationsrede würdigte der aserbaidschanische Minister für digitale Entwicklung und Verkehr, Raschad Nabiyev, den Stand der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Tadschikistan. Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich die freundschaftlichen Beziehungen und die strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern künftig weiter festigen werden.

Den Gästen wurde zudem ein Konzertprogramm mit tadschikischen Volksliedern und Tänzen geboten. Begleitend wurde eine Ausstellung traditioneller tadschikischer Handwerkskunst organisiert, auf der unter anderem Nationaltrachten, traditionelle Stickereien wie Tschakan, Suzani und Popuri sowie weitere Handarbeiten tadschikischer Meister präsentiert wurden.