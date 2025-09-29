Taekwondo-Kämpfer Ziya Hasanli gewinnt zweite Goldmedaille für Aserbaidschan bei den 3. GUS-Spielen

Baku, 29. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Taekwondo-Kämpfer Ziya Hasanli hat bei den 3. GUS-Spielen die zweite Goldmedaille für Aserbaidschan gewonnen.

Im Finale der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm besiegte er den Russen Egor Lakin und sicherte sich damit den Titel.