Tag der Toten: Rund 1,5 Millionen Menschen bei Parade in Mexiko-Stadt

Baku, 2. November, AZERTAC

In Mexiko-Stadt haben rund 1,5 Millionen Menschen mit einer farbenfrohen Parade den Tag der Toten, den Día de los Muertos, gefeiert.

Tausende Kostümdarsteller zogen mit geschmückten Wagen durch die Straßen. Während der Tag selbst eine lange Tradition hat, ist der Umzug in Mexiko-Stadt erst seit 2016 ein Bestandteil der Feierlichkeiten. Er geht auf eine Szene aus dem James-Bond-Film "Spectre" aus dem Jahr 2015 zurück. Inspiriert von einer im Film vorkommenden Parade zum Tag der Toten schuf das Ministerium für Tourismus diese zunächst als Touristenattraktion.

Am 1. und 2. November kommen in Mexiko indigenen Traditionen zufolge die Seelen von verstorbenen Familienmitgliedern aus dem Jenseits zu Besuch.