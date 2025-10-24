Tag der Vereinten Nationen am 24. Oktober

Baku, 24. Oktober, AZERTAC

Am 24. Oktober ist Tag der Vereinten Nationen. Auf der ganzen Welt erinnert er daran, dass die UNUnited Nations-Charta am 24. Oktober 1945 in Kraft getreten ist. Vier Monate vorher, am 26. Juni, hatten 50 Gründungsmitglieder der UNUnited Nations das Dokument auf der Konferenz in San Francisco unterzeichnet.

Die UNUnited Nations-Charta ist ein völkerrechtlicher Vertrag und bindet alle Mitglieder an die gemeinsamen Grundsätze und Ziele der Vereinten Nationen. Dazu gehören die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und die Achtung der Menschenrechte.

Lösungen, die Spannungen abbauen, Brücken schlagen und Frieden stiften.

Lösungen, die Armut beseitigen, nachhaltige Entwicklung beflügeln und den Schutzbedürftigsten zugutekommen.

Lösungen, die lebensrettende humanitäre Hilfe für Menschen bereitstellen, deren Leben von Konflikten, Gewalt, wirtschaftlicher Not und Klimakatastrophen geprägt ist.

Lösungen, die die Waage der Gerechtigkeit und der Gleichberechtigung zugunsten von Frauen und Mädchen ins Gleichgewicht bringen.

Lösungen, die Themen behandeln, an die 1945 noch nicht zu denken war — Klimawandel, digitale Technologie, künstliche Intelligenz und Weltraum.

Im September hat die Generalversammlung den Zukunftspakt, den Globalen Digitalpakt und die Erklärung über die kommenden Generationen verabschiedet.

Diese bahnbrechenden Übereinkommen tragen gemeinsam dazu bei, dass das System der Vereinten Nationen sich anpasst, reformiert und verjüngt, um den Veränderungen und Herausforderungen unserer Welt gewachsen zu sein und Lösungen für alle zu bewirken.

Unsere Arbeit wird jedoch stets auf den zeitlosen Werten und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts, auf der Würde und den Menschenrechten jedes Einzelnen beruhen.

In unserer heutigen, in Aufruhr geratenen Welt reicht bloße Hoffnung nicht aus.

Hoffnung erfordert entschlossenes Auftreten und multilaterale Lösungen für Frieden, gemeinsamen Wohlstand und einen florierenden Planeten.

Hoffnung verlangt danach, dass alle Länder mit vereinten Kräften handeln.

Hoffnung bedarf der Vereinten Nationen.

Am Tag der Vereinten Nationen fordere ich alle Länder auf, dieses Fanal der Hoffnung mit all seinen Idealen hochzuhalten.