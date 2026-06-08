Tage der Aserbaidschanischen Kultur in Turkmenistan wurden mit einem Konzert des Staatlichen Tanzensembles abgeschlossen

Baku, 8. Juni, AZERTAC

Die vom 5. bis 7. Juni in Turkmenistan veranstalteten Tage der Aserbaidschanischen Kultur sind mit einem großartigen Konzert des Aserbaidschanischen Staatlichen Tanzensembles zu Ende gegangen.

Dies teilte das Kulturministerium AZERTAC mit.

Das Konzert, das im Mugham-Palast des Staatlichen Kulturzentrums Turkmenistans stattfand, wurde von offiziellen Vertretern des Bruderlandes, verantwortlichen Mitarbeitern des Kulturministeriums Aserbaidschans sowie Vertretern aus Kultur und Öffentlichkeit verfolgt.

Das Konzertprogramm begann mit der Suite „Mein Aserbaidschan“.

Anschließend präsentierte das Ensemble mit großer Begeisterung die Tänze „Tanz mit der Gaval“, „Tanz mit den Nagaras“, „Hochzeit“, „Gasachi“, „Halay“, „Naz eleme“ (Zier dich nicht), „Täräkämä“, „Uzundere“, „Ag Tschitschäyim“ (Meine weiße Blume), „Der Teehändler“, „Frühling“ und „Gaitaghi“.

Alle Darbietungen wurden vom Publikum mit stürmischem Applaus aufgenommen.